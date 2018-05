Moscou: les pays ayant frappé la Syrie veulent que l'OIAC fasse porter le chapeau à Damas

Washington veut transformer l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) en instrument de manipulation, un instrument de pressions politiques sur la Syrie, explique le ministère russe de la Défense.

«Le but ultime de cette pression sur les autorités et sur les pays membres de l'OIAC est de transformer cette organisation en un instrument politique contrôlé par les États-Unis», indique le ministère dans un communiqué.

Le ministère de la Défense a en outre fait noter que les «initiateurs de la frappe de missiles voulaient forcer l'OIAC à formuler toute accusation à l'encontre de Damas. Puis s'en servir comme d’un prétexte pour doter de nouveaux pouvoirs cet organe jusqu’à présent purement technique, d’une "mission d'établissement des faits", et pour désigner de nouveaux "responsables" qui se substitueront au mécanisme conjoint d'enquête sur les attaques chimiques en Syrie qui s'est discrédité et a cessé de fonctionner en 2017».

Moscou juge énigmatique le rapport de l'OIAC sur l'«attaque chimique» du 4 février

Le ministère russe de la Défense juge en outre que le rapport de l'OIAC sur «l'attaque chimique» du 4 février à Saraqeb, dans le gouvernorat d'Idlib, provoque une profonde perplexité. Et de souligner que du rapport en question on apprenait que les experts ne pouvaient pas être et n'étaient pas sur les lieux de l'attaque chimique présumée, Idlib se trouvant sous le contrôle d'organisations terroristes.

