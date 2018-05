Quel «plan secret» auraient les Saoudiens et les Émiratis au Yémen?

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont une stratégie secrète pour diviser le Yémen, a déclaré l’ambassadeur du Yémen à l’Unesco le 16 mai, en affirmant que son pays n’acceptera en aucun cas une présence militaire étrangère sur l’île de Socotra située dans le sud du Pays.

Lors d'un entretien avec la chaîne qatarie Al Jazeera le 16 mai, le représentant permanent du Yémen à l'Unesco, Ahmed al-Sayyad, a déclaré que «l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se sont mis d'accord sur un plan secret pour diviser» son pays, en réaffirmant le refus catégorique du gouvernent yéménite de toute présence militaire de la Coalition arabe ou autre sur l'île de Socotra.

«Il est temps de s'assoir autour d'une table avec la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour savoir ce qu'ils veulent au Yémen», a déclaré le diplomate, en soulignant que «le gouvernement yéménite n'est pas d'accord avec Abou Dhabi sur son soutien aux séparatistes dans le sud du pays, et sur l'idée de faire revenir au pouvoir le régime de l'ancien président Ali Abdallah Saleh».

© AP Photo / Hani Mohammed Les Houthis du Yémen affirment avoir tiré un missile sur un site de Saudi Aramco

Concernant la situation sur l'île de Socotra, occupée par des forces militaires des Émirats arabes unis depuis le 2 mai, selon des informations de la presse, l'ambassadeur du Yémen à l'Unesco a affirmé qu'«il n'y a aucune justification valable à une présence militaire étrangère sur l'île qui est située à 350 km du littoral sud du Yémen». «Le Yémen a décidé d'envoyer une délégation internationale sur l'île de Socotra [pour évaluer la situation sur place, ndlr] avant qu'elle ne se transforme en patrimoine menacé», a-t-il ajouté.

En conclusion, Ahmed al-Sayyad a appelé à «mettre un terme à cette guerre absurde» qui continue à endeuiller le pays quotidiennement.

© AFP 2018 Hassan Ammar Des systèmes de défense aérienne de Riyad auraient abattu un missile tiré depuis le Yémen

L'île de Socotra est l'une des quatre îles de l'archipel qui porte le même nom. Elle est sur la liste du patrimoine de l'humanité, avec des centaines d'espèces végétales et animales rares, dont certaines qui n'existent plus nulle part ailleurs.

Depuis août 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh, tué le 4 décembre dernier, et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires loyales au Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par la coalition arabe.