Ces trois pays qui seraient un cauchemar à envahir militairement

Selon Svenska Dagbladet, celui qui aura l'idée d'envahir la Russie devra être prêt au pire: il devra opérer dans des conditions extrêmes de montagnes, de marécages infranchissables, de toundra, de rivières torrentueuses et de sombres forêts sans fin.

Les opérations militaires en Suisse seront compliquées par la situation unique du pays: la Suisse est entourée par les Alpes, ce grâce à quoi elle n'a pas connu d'invasions depuis plusieurs siècles. Bien que l'armée suisse compte seulement 150.000 hommes, 4 millions de réservistes bien formés sont disponibles en cas de nécessité.

L'hebdomadaire suédois qualifie de cauchemar logistique l'invasion de la Nouvelle-Zélande. Cet État insulaire est situé à plus de 1.600 km du continent le plus proche, l'Australie, et une distance encore plus grande le sépare de l'Asie et du reste du monde. Le débarquement de troupes en Nouvelle-Zélande et leur ravitaillement sont une mission pratiquement impossible, selon Svenska Dagbladet.