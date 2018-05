Un officier nord-coréen s’enfuit vers le Sud sur un petit bateau

Un bateau transportant deux Nord-Coréens a été repéré samedi matin dans les eaux au large des côtes de la Corée du Sud, annonce Yonhap, ajoutant que le garde-côte sud-coréenne a arrêté ces citoyens du Nord fuyant le pays.

A bord du navire se trouvaient un officier militaire et un civil qui ont exprimé leur désir de ne pas être rapatriés en Corée du Nord et de demander l'asile dans le Sud.

Les Nord-Coréens ont été repérés dans la mer Jaune au nord de l'île de Baengnyeong (côte ouest). Une enquête est actuellement en cours, les transfuges étant entendus par les services sud-coréens.

Séoul mène depuis longtemps une politique d'accord de l'asile à tous les transfuges nord-coréens. Au total, près de 30.000 transfuges du Nord vivent actuellement en Corée du Sud.

L'agence sud-coréenne note que cette fuite des citoyens nord-coréens a été la première après le sommet des dirigeants du Nord et du Sud, le 27 avril. Kim Jong-un et Moon Jae-in ont signé une déclaration commune dans laquelle ils ont fait part de leur intention d'opérer une «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne» et d'améliorer leurs relations, en cherchant la prospérité commune et la réunification pacifique.