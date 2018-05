Aux USA, les écoliers risquent plus leur vie que les militaires

En 2018, les Américains tués pendant des fusillades dans des écoles ont été plus nombreux que les militaires qui ont trouvé la mort pendant leur service, selon The Washington Post.

Entre le 1er janvier et le 18 mai 2018, 16 fusillades ont été recensées dans des écoles américaines dans lesquelles 29 adolescents et enseignants ont été tués, annonce The Washington Post. Selon le Pentagone, 13 militaires américains ont trouvé la mort au cours de la même période.

Après la fusillade dans un lycée de Santa Fe, dans le Texas , Donald Trump a déclaré que les fusillades dans les écoles américaines «durent trop longtemps, depuis plusieurs décennies».

The Washington Post indique que les meurtres par armes à feu dans les écoles américaines surviennent en moyenne dix fois par an.

Depuis le mois d'avril 1999, plus de 187.000 étudiants d'au moins 193 établissements d'enseignement ont été témoins d'une violence armée pendant leurs études.