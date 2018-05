L’Europe doit faire preuve de fermeté et répondre aux droits de douane imposés par Washington, sinon elle risque de faire les frais du nouvel accord commercial entre les États-Unis et la Chine, a déclaré dimanche le ministre français de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire.

«C’est bien la preuve par l’exemple pour ceux qui en doutaient encore […] que les États-Unis et la Chine risquent de se mettre d’accord sur le dos de l’Europe si l’Europe n’est pas capable de montrer de la fermeté», a indiqué M.Le Maire dans le cadre du Grand rendez-vous Europe 1/Les Échos/Cnews.

Selon M.Le Maire, Washington veut «faire payer à l’Europe les mauvais comportements de la Chine» ce qui est «aberrant et incompréhensible».

«La question que nous posons à nos partenaires européens, c’est: "vous voulez être indépendant ou vous voulez être vassal?"», a-t-il lancé.

Les États-Unis et la Chine avaient précédemment publié une déclaration selon laquelle la Chine accepte d’augmenter ses importations de produits américains pour réduire le déficit commercial des États-Unis. Le vice-Premier ministre du Conseil d’État chinois Lui He a indiqué que les deux pays s’étaient mis d’accord de prendre des mesures pour éviter une guerre commerciale.

Le 8 mars, le Président Donald Trump a promulgué un décret imposant des taxes sur les importations aux États-Unis d'acier (25%) et d'aluminium (10%). La décision de taxer les importations a soulevé une vague de critiques et de craintes de la part de l’UE, du Canada, de la Chine, mais aussi au sein même des États-Unis. M.Trump a reporté sa décision sur les tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium pour le Canada, le Mexique, l’UE, l'Argentine, l'Australie, le Brésil et la Corée du Sud jusqu’au 1er juin. Mais le Président du Conseil européen Donald Tusk a déclaré que l’UE insisterait sur l’annulation complète des taxes américaines sur l’acier et l’aluminium pour l’Europe.