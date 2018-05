Bild trouve un sens caché dans le bouquet offert à Merkel par Poutine

Le bouquet avec lequel Vladimir Poutine a accueilli Angela Merkel sur le perron de sa résidence de Sotchi avait pour but de faire un affront au peuple allemand, ni plus ni moins. Ne riez pas, le tabloïd allemand Bild est on ne peut plus sérieux à ce sujet, car selon le média c’était une mise en scène sordide de Poutine.