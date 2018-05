Pourquoi un navire de la marine russe se dirige-t-il vers la Sicile?

Le navire océanographique de la Flotte russe de la Baltique Amiral Vladimirsky est entré dans les eaux de la mer Ionienne et se dirige vers le port de Messine en Sicile, a annoncé le 20 mai le porte-parole de la marine russe Igor Dygalo.

Selon le capitaine de l'Amiral Vladimirsky, Alexandre Pychkin, la visite à Messine aura lieu du du 21 au 26 mai. Elle sera consacrée au 110e anniversaire de l'exploit de marins russes sous le commandement de l'amiral Vladimir Litvinov, qui ont aidé les habitants de cette ville italienne détruite par un séisme en 1908.

Le 17 mai, le bateau a franchi le canal de Suez et a traversé la Méditerranée orientale.

L'Amiral Vladimirsky a quitté la base navale de Kronstadt le 15 décembre 2017 pour prendre part à une expédition internationale sous l'égide de l'Unesco. L'Amiral Vladimirsky et d'autres participants à l'expédition effectuent des recherches et observations hydrométéorologiques pour corriger des cartes maritimes de navigation en mers Baltique et du Nord, en Méditerranée, dans la mer Rouge et dans les océans Indien et Atlantique.

Il a fait des escales dans la ville indienne de Bombay, à Port-Louis à Maurice, à Victoria aux Seychelles et à Chittagong au Bangladesh.