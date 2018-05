Lavrov démissionnaire? La diplomatie russe lance le «concours de la fake news»

Avant la nomination de Sergueï Lavrov au poste de ministre des Affaires étrangères dans la nouvelle composition du gouvernement, de nombreux médias occidentaux ont lancé une rumeur sur son éventuelle démission. Ce sujet a été évoqué par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova qui a déclaré que les articles des médias étrangers sur la démission du ministre répondaient à un «ordre».

«Je crois qu'il y a des relations professionnelles. Je pense que s'il y a un ordre, et de plus, que cet ordre est activement utilisé par des forces extérieures contre le ministère russe des Affaires étrangères, nous avons toutes les raisons d'exposer toute l'histoire. C'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé patiemment et soigneusement avec ces intox qui ont commencé depuis le mois de janvier, concernant la raison des changements attendus au ministère des Affaires étrangères», a déclaré Mme Zakharova sur la chaîne de télévision Rossiya 1.

Sur sa page Facebook, elle a fait une sélection des médias qui ont repris la rumeur sur la démission de M.Lavrov et a nommé les gagnants de ce «concours de fake news». La porte-parole note que certains médias ont écrit que Sergueï Lavrov était malade, fatigué et demandait depuis longtemps sa démission. Ces rapports, sans vérification de la fiabilité des informations, ont été repris par certains médias russes.

© Sputnik . Vitaly Beloussov Lavrov annule sa visite à Cuba

«C'est pourquoi nous avons fait une sélection de citations avec le nom des médias, j'ai tout sur mon compte Facebook, il faut rappeler les noms des héros de l'information», a-t-elle écrit.

La première place est occupée par la chaîne russe RTVI qui a publié la fausse information sur une prétendue «fatigue» de M.Lavrov, en se référant à des sources au sein du ministère des Affaires étrangères.