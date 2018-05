«Remarques insignifiantes et insultantes»: l'Iran réagit aux propos de Mike Pompeo

Les États-Unis prennent le risque d’être traduits en justice s’ils continuent de s’ingérer dans les affaires intérieures de l’Iran, a déclaré lundi le ministère iranien des Affaires étrangères commentant les récents propos du secrétaire d’État américain Mike Pompeo.

«La République islamique d’Iran considère les déclarations scandaleuses du secrétaire d’État américain comme une ingérence flagrante dans ses affaires intérieures et comme une menace illégale contre un État membre de l’Onu. Elle se réserve le droit d’intenter des poursuites judiciaires», a indiqué le ministère dans un communiqué.

© AP Photo / Jason DeCrow «Qui êtes-vous donc pour décider pour le monde entier?»: Rohani tacle Pompeo

Selon le ministère, «le gouvernement américain répondra des conséquences des persécutions et des actions illégitimes et violentes contre la nation iranienne.

«Les remarques insignifiantes, inconsistantes, insultantes et peu importantes du nouveau secrétaire d'État américain et son attitude inacceptable envers la grande nation iranienne civilisée témoignent du désespoir et de l'impuissance des officiels du gouvernement américain envers les Iraniens», a poursuivi le ministère.

Intervenant lundi à la Heritage Foundation à Washington, M.Pompeo a exposé les exigences principales des États-Unis. Selon lui, l’Iran doit mettre fin à son programme nucléaire et balistique, réduire son «influence malveillante» dans la région et notamment retirer ses troupes de Syrie et cesser de s’ingérer dans les conflits de la région et de soutenir des groupes tels que le Hezbollah. M.Pompeo a promis d’exercer des pressions financières sans précédent sur Téhéran et a estimé que tous les pays, y compris les membres de l’UE, devaient rejoindre les futures sanctions contre l’Iran.