Les militaires syriens ont construit eux-mêmes un tout-terrain pour la montagne (vidéo)

Les ingénieurs syriens du génie militaire ont assemblé un véhicule tout-terrain sans recourir à des spécialistes et composants étrangers, selon un officier de l’armée syrienne.

Un officier de l'armée syrienne a confié à Sputnik sous couvert d'anonymat que des ingénieurs militaires syriens avaient assemblé un véhicule extrêmement manœuvrable et possédant une haute capacité de franchissement, qui se déplace aisément sur les terrains accidentés et pouvait monter les pentes les plus abruptes.

Il a ajouté que le véhicule n'était pas menacé par les sanctions car les ingénieurs n'avaient pas fait appel à des spécialistes et composants étrangers.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov Lattaquié: Damas répond aux tirs des radicaux (vidéo)

Le tout-terrain a fait ses preuves lors des combats dans la province de Lattaquié réputée pour ses montagnes, ses forêts et ses terrains d'accès difficile.

Le véhicule peut être équipé d'une mitrailleuse de 23 mm ou d'un canon sans recul B-10. Il peut embarquer les roquettes de 107 mm et d'autres munitions afin de ravitailler les pièces d'artillerie déployées dans des régions éloignées.