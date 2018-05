La coalition saoudienne détruit deux bateaux houthis menaçant un tanker en mer Rouge

© Sputnik . Stringuer La coalition arabe coupe le ravitaillement des Houthis au Yémen

La coalition menée par l' Arabie saoudite a détruit deux bateaux houthis menaçant un tanker en mer Rouge, a fait savoir mercredi la chaîne de télévision Al Arabiya.

Parallèlement, l'agence de presse WAM des Émirats arabes unis (EAU) a déclaré que les forces de la coalition avaient détruit deux bateaux décrits comme étant déployés par le mouvement Houthi, aligné sur l'Iran, pour cibler un pétrolier, tandis que deux autres bateaux s'étaient déjà enfuis.

Aucun détail sur le pétrolier ou sur les éventuels dommages qu’il aurait subi n’a été communiqué.Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh tué le 4 décembre dernier et de l'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires soutenant le Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi

Les rebelles contrôlent le nord du pays et la capitale Sanaa où ils ont mis en place leurs propres organes de pouvoir. La coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite effectue depuis mars 2015 des raids sur les zones contrôlées par les rebelles houthis. Le conflit au Yémen a fait plus de 10.000 morts, dont environ la moitié de civils, selon l'Onu.