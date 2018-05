Syrie: «300 soldats français au trou, si c’était le cas, ça se saurait!»

Les Syriens détiendraient-ils plusieurs centaines de soldats français? Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est ce qu'avance Akram al Shalli, un analyste du «Bureau syrien des crises et des guerres préventives». Interviewé par notre rédaction arabe, l'analyste syrien évoque des «centaines» d'officiers des services de renseignements étrangers, notamment américains, britanniques, israéliens ainsi que de pays arabes qui auraient été appréhendés par Damas.

Concernant les Français, Akram al Shalli avance le chiffre de 300 soldats «de différents rangs» qui seraient détenus par les autorités syriennes, mettant en avant le «double avantage» qu'offrirait à Damas une telle situation: les avoir empêchés de mener à bien leur mission et avoir un obtenu un atout supplémentaire dans des négociations. Un nombre, impressionnant de supposés captifs tricolores qui étonne tout particulièrement le journaliste et géopolitologue Richard Labévière. Pour lui, il aurait été impossible de garder une telle information secrète.

«300 soldats français au trou, si c'était le cas, ça se saurait! Cela aurait transpiré par d'autres sources militaires françaises, ce qui n'est pas le cas.»

Pour cet ancien rédacteur en chef de RFI, le chiffre avancé par Akram al Shalli est «totalement aberrant», tout particulièrement au vu du nombre de forces spéciales engagées dans le Nord syrien: 300 prisonniers, cela représenterait en effet plus de la moitié des effectifs français déployés en Syrie, entre Kobané, Hassaké et Der-ez-Zor, en comptant les forces spéciales du COS (Commandement des opérations spéciales) ainsi que celles du Service action de la DGSE.

«Le chiffre pose problème, je ne vois pas très bien comment on peut mettre la main sur 300 soldats d'un coup,» insiste le journaliste.

Une information à prendre avec tout autant de précautions que cela ne serait pas la première fois que des rumeurs circulent concernant l'arrestation de soldats français en Syrie. Déjà en mars 2012, les médias syriens ainsi que The Daily Star —basé à Beyrouth- avaient annoncé la capture d'une quinzaine de membres des forces spéciales françaises lors des combats pour la reprise de Homs. Une dizaine de jours plus tôt, une autre rumeur faisait état de l'arrestation par l'armée syrienne de 120 soldats français à Zabadani, à proximité de la frontière libanaise.

© Sputnik . Eugene Biyatov Certaines des caractéristiques du drone de combat longue portée russe dévoilées

Sur la base des déclarations d'une «source palestinienne pro-syrienne à Damas», The Telegraph évoquait déjà de discrètes négociations entre Paris et Damas afin d'obtenir la libération des militaires. À l'époque, le Quai d'Orsay avait fermement démenti. Le quotidien britannique relevait qu'on s'était fait moins catégorique rue Saint-Dominique… Les autorités syriennes s'étaient refusées à tout commentaire.

Les déclarations de l'analyste syrien surviennent quant à elles dans la foulée d'une révélation se voulant gênante et jugée bien plus crédible par Richard Labévière. Le 17 mai, l'agence turque de Sputnik relatait qu'un convoi d'une vingtaine de véhicules, emportant 60 soldats français, avait été arrêté à un poste de contrôle à Qamishli, une localité du gouvernorat d'Hassaké frontalière de la Turquie.

Notez l'emploi du conditionnel et les sources qui ont, pour des raisons différentes, des raisons d'accréditer l'info. Les Syriens qui ont un compte à régler avec la France. Les Turcs qui voient d'un mauvais oeil l'aide des FS fr. aux YPG.

Ce qui ne signifie pas que ce soit exact. — Frédéric Pichon (@Fred_Pichon) 18 мая 2018 г.

​«C'est relativement possible, voire confirmé officieusement» estime Richard Labévière qui avance une erreur de navigation. Le géopolitologue souligne qu'un tel évènement n'a en soit «rien d'extraordinaire» dans une «zone grise» d'une Syrie marquée par sept ans de guerre et où les zones de contrôles des différents belligérants s'entrecroisent.

«Dans le cas du déploiement d'une force, ce sont des choses qui peuvent arriver et qui sont déjà arrivées, notamment avec des soldats turcs. Au moment où les relations avec les Russes étaient très tendues, il y a eu des soldats turcs qui ont été désarmés et élargis dans la région d'Idlib, après négociation avec des Spetsnaz.»

Selon les informations de notre équipe turque, ce sont des combattants kurdes qui seraient venus clarifier la situation afin que les militaires français ne soient pas retenus par leurs homologues syriens et puissent reprendre leur route. Une version que conteste le géopolitologue, évoquant une autre piste:

«Ce que je peux dire d'une source militaire, c'est que les 60 militaires français qui ont été interpellés par les troupes syriennes ont été élargis à la demande de Vladimir Poutine lui-même, qui doit comme vous le savez rencontrer Emmanuel Macron au forum économique de Saint-Pétersbourg. Ce qui veut dire que cela serait une carte supplémentaire dans le jeu de Poutine face à Macron, qui n'a pas grand-chose à lui proposer.»

Plus au sud et trois jours après cet incident, dans une localité de la province de Deir ez-Zor à proximité de la frontière irakienne, selon l'agence de presse turque Anadolu, des batteries d'artillerie françaises auraient été déployées afin de fournir un appui-feu aux Forces démocratiques syriennes (FDS), majoritairement constitué de combattants kurdes des Unités de protection du peuple (YPG). Des FDS également épaulées dans le nord de la Syrie par les Américains.

Une information qui ne surprendra pas vraiment les Français, qui connaissent la lutte acharnée des Kurdes contre Daech, mais qui déplait fortement à Ankara. Cet allié de la France au sein de l'OTAN est en guerre avec les groupes armés kurdes depuis plus de 30 ans et tout particulièrement depuis le début de l'opération «Rameau d'Olivier» en Syrie, au mois de janvier 2018. En effet, Ankara considère que les YPG, majoritaires au sein des FDS, sont une émanation du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe indépendantiste kurde qui agit en Turquie.

French military cooperating with YPG/PKK terrorists



French troops present at five military bases in northern Syrian territory occupied by terrorist group https://t.co/7clYsSJTRt pic.twitter.com/o1QVxDKGBJ — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 31 марта 2018 г.

​L'agence Anadolu, qui suit de très près les forces spéciales françaises et américaines dans la région, révélant à plusieurs reprises (juillet 2017 et avril 2018) leurs positions supposées, rappelle d'ailleurs quasi-systématiquement que le PKK est classé comme organisation terroriste par la Turquie, mais également par les États-Unis et l'Union européenne.

«Les Turcs sont furieux contre la France, qui aide les Kurdes de manière beaucoup plus soutenue. Donc ils font de la com' là-dessus et ils ont tout intérêt à enfoncer le clou,» souligne Richard Labévière.

Le géopolitologue réfute toutefois- au-delà de la discrétion opérationnelle- toute volonté française de tenir secrète cette aide aux Kurdes. «On le faisait depuis un certain temps, mais de manière clandestine et opaque, maintenant c'est beaucoup plus assumé, affirmé» souligne-t-il.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky Des dizaines de militaires français auraient été arrêtés en Syrie

Il faut dire que, l'Élysée avait vigoureusement démenti, en mars dernier, tout renforcement de l'aide militaire aux Kurdes dans le nord de la Syrie, suite à la réception de plusieurs représentants du YPG par Emmanuel Macron. Une rencontre dont ils étaient ressortis particulièrement optimistes, évoquant l'envoi de troupes françaises afin de «dissuader» toute progression des Trucs et envoyer un «message à la Turquie.»Des déclarations des membres de la délégation kurde qui avait mené Paris et Ankara au bord du clash diplomatique, le Premier ministre turc Bekir Bozdag n'hésitant pas à menacer la France de devenir «comme les terroristes, une cible pour la Turquie.»

Cependant, depuis la donne a rapidement changé, comme souligne Richard Labévière. Avec, notamment, les frappes occidentales dans la nuit du 13 au 14 avril, mais surtout les déclarations de Donald Trump quelques jours plus tôt. Le locataire de la Maison-Blanche avait évoqué un possible retrait des troupes américaines de la région si les États-Unis étaient les seuls à supporter le coût de ce déploiement de forces. Un «chantage» du Président américain sur lequel revient notre intervenant:

«Les Américains, comme toujours, ont menacé de diminuer la voilure et donc de ce fait demandent à leurs alliés de l'OTAN et- à commencer par la France —de mettre plus de moyens et donc de payer à leur place. C'est la grande technique de Trump: je fais une politique que je fais payer à mes alliés.»

Dans cette logique, Jim Mattis, le ministre américain de la Défense, indiquait le 26 avril que des forces spéciales françaises avaient été envoyées en renfort dans la région, provoquant une certaine gêne du côté de l'Élysée.

Pour Richard Labévière, si la France déploie des troupes dans le nord de la Syrie, c'est également pour assurer une continuité de la présence française dans le pays, l'opération Chammal touchant à sa fin avec la défaite militaire de Daech au Levant. Une présence d'autant plus cruciale que sur le plan diplomatique la France est considérée comme «hors-jeu» sur le dossier syrien, après avoir décidé de couper tous les ponts avec Damas au début du conflit.

Une arme à double tranchant, au vu des inévitables ratés de telles opérations semi-clandestines.