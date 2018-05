Air Liquide en Russie: comment la société française s’appuie sur des «talents russes»

Des représentants du groupe français Air Liquide, spécialiste des gaz industriels, installé de longue date en Russie, assistent au Forum de Saint-Pétersbourg depuis des années. 2018 ne fait pas exception. Sputnik a interrogé son vice-président pour savoir ce qu’il attendait de cette rencontre et des relations économiques avec la Russie.

Le Forum économique international qui se déroule à Saint-Pétersbourg du 24 au 26 mai est une bonne occasion pour établir de nouveaux contacts et faire progresser son entreprise en Russie, a fait savoir à Sputnik un des participants réguliers à cet événement, le vice-président du groupe français Air Liquide Créative Oxygène pour l'Europe de l'Est et l'Asie Centrale, Olivier Randet.

«Nous voyons énormément de participation, il y a toujours plus de monde et nous avons de multiples réunions, nous attendons beaucoup de contacts et une accélération de nos business en Russie», a-t-il souligné.

Selon M.Randet, sa société a assisté au Forum économique de Saint-Pétersbourg à maintes reprises.

«Nous sommes depuis longtemps en Russie, nous avons une activité depuis 1989 […] de production et de vente de gaz industriels et médicaux, nous sommes constamment présents et nous sommes engagés pour le long terme», a indiqué l'interlocuteur de Sputnik.

© Sputnik . Alexei Vitvitsky Macron compte se mesurer à Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg

Olivier Randet a évoqué les «relations de confiance» avec les clients russes de son entreprise. D'après lui, Air Liquide innove en permanence avec eux, il y a d'échanges et d'«appétit pour la technologie».

«Nous avons dans nos équipes beaucoup de talents russes, beaucoup de talents scientifiques. Nous nous appuyons sur ces talents.»

Pour M.Randet, ces échanges entre la Russie et la France sont «une histoire commune et on se sent très bien accueilli» dans ce pays.

L'interlocuteur de Sputnik a également commenté la visite d'Emmanuel Macron au Forum cette année. Il estime que cela «rapproche encore davantage la France et la Russie».

«Il y a beaucoup d'entreprises comme la nôtre qui participent et je pense que ça donne un très bon signal de l'engagement que nous avons tous vis-à-vis de la Russie.»

La 22e édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) se tiendra du 24 au 26 mai 2018. La France et le Japon, en tant qu'invités d'honneur du SPIEF, disposent de leurs propres pavillons d'exposition sur le site. Le stand français accueillera notamment, Air liquide, Auchan, Danone, Engie, Michelin, Sanofi, Schneider Electric, Servier, Société Générale, TechnipFMC et Total.