Des soldats américains d’une base d’armes nucléaires ont consommé du LSD

Délire paranoïde, attaques de panique, peur de mourir… Ce sont certains des effets du LSD et d’autres drogues illégales que des militaires d’une base américaine dans le Wyoming chargés de veiller sur des missiles nucléaires ont consommés, a relaté The AP au terme d’une enquête.

Au moins 14 soldats américains chargés de garder une base de missiles nucléaires intercontinentaux dans le Wyoming, dans l'ouest des États-Unis, ont discrètement acheté, distribué et consommé du LSD et d'autres drogues psychotropes illégales en 2015 et 2016, affirme The AP à l'issue d'une enquête.

«En dépit du fait que cela ressemble à une histoire de cinéma, ce n'est pas le cas», a indiqué au média Charles Grimsley, procureur militaire en chef d'une cours martiale.

Les militaires impliqués dans cette affaire étaient de la 90e unité aérienne de missiles. Comme l'a indiqué à AP le porte-parole des forces aériennes américaines, Uriah L. Orland, les faits reprochés aux 14 soldats se sont produits hors service.

«Il y a de nombreuses vérifications pour assurer que des militaires qui prennent leur service ne sont pas sous l'influence de l'alcool ou de drogues et qu'ils sont capables d'accomplir leur mission en toute sécurité et avec efficacité.»

© AP Photo / Matt Dunham UK: plus de 50 membres des forces spéciales renvoyés pour abus de drogues

Le pilote Tommy N. Ashworth était parmi ceux qui ont consommé du LSD fourni par ses collègues. Selon lui, il a pris trois fois de cette drogue hors service.

«J'ai senti un délire paranoïde, de la panique. Je ne savais pas si j'allais mourir cette nuit-là ou pas», a-t-il raconté.

D'autres soldats ont, eux, avoué avoir apprécié les effets de cette drogue, précise le média.

«J'ai adoré l'altération complète de mon esprit tout simplement», a souligné l'un d'entre eux.