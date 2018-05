La Palestine réagit à la construction de milliers de logements de colons israéliens

Alors que les perspectives de règlement du conflit ont rarement été plus sombres et que la colonisation reste une pomme de discorde essentielle, Israël a annoncé jeudi qu'il donnerait en milieu de semaine prochaine son feu vert final à la construction de 2.500 nouveaux logements de colons en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé depuis plus de 50 ans par l'État hébreu.

A cela s'ajoutent 1.400 autres unités d'habitation qui ont reçu une approbation préliminaire, a déclaré le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, dans un communiqué.

Les 2.500 logements seront mis en chantier en 2018, les 1.400 autres ultérieurement, a précisé M. Lieberman, dont le ministère est compétent pour ce territoire occupé.

Comme à chaque annonce semblable, les dirigeants palestiniens ont dénoncé ces agissements illégaux au regard du droit international, encouragés selon elle par le parti pris pro-israélien de l'administration américaine.

«La poursuite de la colonisation, les déclarations de soutien de la part de responsables américains et les incitations à la haine de la part des ministres israéliens ont signé la fin de la solution à deux Etats et de tout rôle américain dans la région», a indiqué le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, cité par l'agence de presse palestinienne Wafa.

Cinq cent mille Israéliens résident en Cisjordanie et à Jérusalem-Est (secteur arabe), zones où vivent aussi plus de 2,6 millions de Palestiniens.

Cette annonce intervient deux jours après une requête des Palestiniens auprès de la Cour pénale internationale d'ouverture d'une enquête sur les violations des droits de l'homme commises par les Israéliens dans les territoires palestiniens.