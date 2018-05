La Pologne serait prête à mettre la main à la poche pour une base US sur son territoire

La Pologne serait prête à payer jusqu'à deux milliards de dollars pour accueillir sur son territoire une base militaire permanente des États-Unis, annonce le site Onet en se référant à des documents du ministère de la Défense mis en ligne.

«Cette proposition traduit le besoin évident et pressant de déploiement en Pologne d'une division des États-Unis et la volonté de la Pologne d'accorder un soutien considérable, pouvant atteindre 1,5 ou deux milliards de dollars, afin de mettre en place des sites militaires conjoints et d'assurer un déplacement plus souple des forces américaines», indiquent les documents.

Ils précisent que la Pologne «est prête à partager le fardeau des dépenses et à rendre cette décision plus rentable pour le gouvernement des États-Unis».

Selon Onet, les documents renferment des informations sur la localisation possible des sites et hôpitaux militaires, ainsi que des écoles et gymnases pour le personnel et les familles. Cette proposition aurait été envoyée à la Maison-Blanche et au Congrès des États-Unis.

Le ministère polonais des Affaires étrangères avait précédemment déclaré que la présence des forces américaines en Europe servait de fondement de la politique de sécurité appliquée par Varsovie.

Moscou a exprimé sa préoccupation quant à la militarisation de la Pologne.