Moscou exige de Kiev une enquête rapide sur l'assassinat de Babtchenko

Moscou exige des autorités ukrainiennes une enquête rapide sur l'assassinat du journaliste russe Arkadi Babtchenko, a déclaré mardi soir le département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères.

«Selon des informations en provenance de Kiev, un citoyen russe, le journaliste Arkadi Babtchenko qui résidait de manière permanente en Ukraine, a été tué aujourd'hui dans une attaque armée, a noté le ministère. Nous exigeons que les autorités ukrainiennes mettent tout en œuvre pour mener une enquête rapide. Nous espérons également que les instances internationales appropriées et les ONG prendront l'enquête sous leur contrôle.»

Le Comité d'enquête de Russie a lancé une enquête pénale suite au meurtre du citoyen russe Arkadi Babtchenko à Kiev.

Arkadi Babtchenko était un écrivain et correspondant de guerre d'origine russe. Il avait travaillé pour plusieurs chaînes de télévision et journaux en Russie avant de quitter le pays en 2017. Il avait résidé en République tchèque et en Israël avant de s'installer en août dernier à Kiev. Ces derniers temps, il présentait une émission sur la chaîne de télévision ATR.

Plusieurs meurtres de journalistes ont été commis en Ukraine ces dernières années. Le célèbre écrivain et journaliste Oles Bouzina a été assassiné au printemps 2015 à Kiev devant son domicile. Les forces de l'ordre ont rempli toutes les formalités nécessaires, mais l'enquête était plutôt un simulacre. Le présentateur ukrainien et russe Pavel Cheremet a été tué dans l'explosion de sa voiture à Kiev le 20 juillet 2016. Fin 2017, des nationalistes ukrainiens ont kidnappé et torturé Alexandre Medinski, pacifiste et journaliste indépendant ukrainien.