Le sénateur russe Alexeï Pouchkov a commenté l'assassinat du journaliste Arkadi Babtchenko qui a été tué de trois balles dans le dos sur le palier de son appartement de Kiev alors qu'il rentrait après avoir fait des courses.

«Les tentatives pour lier l'assassinat de Babtchenko à son opposition au Kremlin ont déjà commencé. Cela ressemble beaucoup à une nouvelle provocation sanglante. Cherchez à qui profite le crime», a-t-il écrit sur Twitter.

Уже начались попытки связать убийство Бабченко с его оппозиционностью Кремлю. Очень похоже на новую кровавую провокацию. Ищите, кому выгодно — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 мая 2018 г.

Arkadi Babtchenko était un écrivain et correspondant de guerre d'origine russe. Il était connu pour ses prises de positions controversées à l'égard des autorités russes et de la Russie. En décembre 2016, la réaction de M.Babtchenko au crash d'un Tu-154 à Sotchi a eu un grand retentissement. L'avion se dirigeant à la base russe de Hmeimim en Syrie s'est écrasé ayant à son bord des journalistes et les artistes de l'ensemble Alexandrov. Arkadi Babtchenko a écrit qu'il n'éprouvait ni compassion ni pitié pour les victimes. Le journaliste a travaillé pour plusieurs chaînes de télévision et journaux en Russie avant de quitter le pays en 2017. Il a résidé en République tchèque et en Israël avant de s'installer en août 2017 à Kiev. Ces derniers temps, il présentait une émission sur la chaîne de télévision ATR.

Plusieurs meurtres de journalistes ont été commis en Ukraine ces dernières années. Le célèbre écrivain et journaliste Oles Bouzina a été assassiné au printemps 2015 à Kiev devant son domicile. Les forces de l'ordre ont rempli toutes les formalités nécessaires, mais l'enquête était plutôt un simulacre. Le présentateur ukrainien et russe Pavel Cheremet a été tué dans l'explosion de sa voiture à Kiev le 20 juillet 2016. Fin 2017, des nationalistes ukrainiens ont kidnappé et torturé Alexandre Medinski, pacifiste et journaliste indépendant ukrainien.