Comment «Trump» et «Kim» répètent leur sommet du 12 juin dans une chambre d’hôtel (vidéo)

Voici une «répétition» du sommet crucial entre Kim et Trump, se déroulant dans une atmosphère plutôt feutrée, dans une chambre d’hôtel. À l’ordre du jour, de grandes déclarations, la première poignée de mains et même la rencontre avec Poutine… Surréaliste ou pas?

Alors que les chefs d'État américain et nord-coréen hésitent encore sur la tenue de leur rencontre tant attendue, les acteurs Dennis Alan dans le rôle de Donald Trump et Howard dans celui de Kim, n'ont aucun doute sur la question. Dans un reportage de la chaîne de télévision russe NTV, ils présentent au public leur vision de cette éventuelle rencontre à Singapour.

Les artistes transfèrent le sommet dans… une chambre d'hôtel. Devant les caméras, voici Trump portant une casquette «Make America Great Again» et son homologue nord-coréen, fruit de plusieurs heures de maquillage. Selon le protocole des rencontres au plus haut niveau, de courtes déclarations pour les médias sont incontournables. Voici celles des humoristes:

«Je remporterai la victoire, je serai plus fort que cet homme-fusée, ce sera colossal. Je rendrai sa grandeur à l'Amérique», déclare «Trump».

«L'Amérique et Donald Trump inclineront leurs têtes devant le grand peuple de la Corée du Nord», déclare à son tour «Kim».

Si les proclamations des «chefs d'État» américain et nord-coréen sonnent un peu trop fort, ils sont du même acabit que ceux lancés ces derniers mois par Kim et Trump dans la réalité.

Les humoristes ont même imaginé comment serait la première poignée de main entre Kim et Trump. D'après eux, elle ressemblera plutôt au jeu «qui sera le premier à couvrir la main de l'autre» comme ils le font devant les caméras.

Ce sommet américano-nord-coréen digne des meilleurs canulars a aussi organisé une «sortie» en public. Les clients de l'hôtel n'en croient pas leurs yeux lorsqu'ils voient les chefs d'État américain et nord-coréen dans le même ascenseur. L'image devient encore plus surréaliste lorsque le sosie de Vladimir Poutine les rejoint. Dur de ne pas céder à une envie de prendre une photo!

«Je n'ai jamais visité la Corée du Nord et je ne l'envisage pas. Je soupçonne que si j'arrive là-bas, on m'enverra dans un camp de détention», a annoncé Howard à la chaîne de télévision russe NTV.

Il a déjà incarné Kim Jong-un plusieurs fois, notamment lors des JO en Corée du Sud et dans le clip humoristique Lolly Bomb pour lequel il a coopéré artistiquement avec le groupe russe Little Big.

© AP Photo / Evan Vucci Donald Trump décèle un changement dans l’attitude de Kim Jong-un après sa visite en Chine

Quant à Dennis Alan, c'est loin d'être la première fois qu'il fait une parodie du Président américain. Une des plus populaires est celle des JO en Corée du Sud, où les deux «leaders» se sont promenés côte à côte dans les rues.

«Si les forces de sécurité nous entourent, les gens ne comprennent pas tout de suite qu'il s'agit d'une blague et y croient. Et si je suis en voiture et qu'ils me voient à travers la fenêtre, tous sont certains que c'est le vrai Trump.»

Le statut du sommet Trump-Kim reste encore en suspens. Prévu pour le 12 juin à Singapour, il a été annulé le jeudi 24 mai par Donald Trump. Néanmoins, le lendemain, le Président américain n'a pas exclu que ce sommet se tienne le jour fixé. Il a, par la suite, confirmé l'arrivée d'une délégation américaine à Panmunjeom pour discuter avec des représentants nord-coréens au sujet d'un éventuel sommet entre Trump et Kim. La Corée du Nord a annoncé de son côté qu'elle restait ouverte au sujet de cette rencontre.