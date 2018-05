Les détails de l'«assassinat» du journaliste Babtchenko révélés par lui-même

Le journaliste Arkadi Babtchenko a évoqué l'histoire de son «assassinat» dans une interview accordée à la BBC. Ce même journaliste dont la mort, déclarée mardi soir à Kiev, s'est révélée être une mise en scène.

«Les préparatifs ont duré longtemps, tout un mois. Quand nous nous sommes fixés sur le jour, j'ai vu débarquer le maquilleur qui a fait le nécessaire. Puis je me suis entraîné à tomber. Le sang était vrai, tout était vrai», a-t-il affirmé.

Quand Arkadi Babtchenko a été «blessé», sa femme a appelé la police et les secours.

«Une ambulance est rapidement arrivée sur les lieux. J'ai été allongé sur un brancard et transporté dans le véhicule de secours. Selon la légende, j'étais encore en vie, a indiqué Arkadi Babtchenko. Nous avons démarré et c'est seulement après que je suis "mort".»

© Sputnik . Natalia Seliverstova Quand l’affaire Babtchenko commence à ressembler à l’affaire Skripal

Toujours selon le principal acteur de cette mise en scène , les secours ont annoncé la nouvelle de son décès et il a été emmené à la morgue.

«Tant que les portes ne se sont pas refermées, j'ai continué à jouer le mort. À la morgue, avec l'entrée d'un infirmier j'ai ressuscité, j'ai enlevé mon T-shirt et je me suis lavé. Puis j'ai allumé la télévision et je suis resté à regarder la nouvelle de mon "assassinat". J'ai été emmené après dans un endroit en sécurité. Tout ne s'est terminé qu'à cinq heures du matin», a précisé le journaliste pour conclure.

Arkadi Babtchenko est un écrivain et correspondant de guerre d'origine russe. Il est connu pour ses prises de positions controversées à l'égard des autorités russes et de la Russie. En décembre 2016, la réaction de M.Babtchenko au crash d'un Tu-154 à Sotchi a eu un grand retentissement. L'avion se dirigeant sur la base russe de Hmeimim en Syrie s'est écrasé ayant à son bord des journalistes et les artistes de l'ensemble Alexandrov. Arkadi Babtchenko a écrit qu'il n'éprouvait ni compassion ni pitié pour les victimes. Le journaliste a travaillé pour plusieurs chaînes de télévision et journaux en Russie avant de quitter le pays en 2017. Il a résidé en République tchèque et en Israël avant de s'installer en août 2017 en Ukraine.