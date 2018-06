Damas hausse le ton pour exiger le démantèlement d’une base US en Syrie

Le chef de la diplomatie syrienne, Walid Moualem, a réclamé samedi le retrait des forces américaines de la base d'al-Tanf dans le sud de la Syrie.

«Quand les États-Unis auront retiré leurs troupes, nous parlerons de l'accord de sécurité dans le sud de la Syrie», a-t-il indiqué, ajoutant que cette présence était «illégitime».

Lors d'une conférence de presse, le ministre syrien des Affaires étrangères a ajouté que la ville de Raqqa, contrôlée par les Forces démocratiques syriennes (FDS), milices arabo-kurdes soutenues par Washington, devait être «reconstruite et libérée» de toute présence étrangère.

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov Le Pentagone met en garde Assad pour protéger ses alliés en Syrie

Il a précisé que son gouvernement avait pris contact avec les FDS mais ajouté qu'aucune négociation n'avait été entamée.

Dans une interview à RT diffusée jeudi, M. Assad a estimé qu'après la reprise de la majeure partie du pays des mains des terroristes, Washington avait de moins en moins de motifs pour maintenir sa présence dans le pays.

«Les Américains doivent partir, cela arrivera tôt ou tard. Ils ont envahi l'Irak sans le moindre fondement juridique et regardez quels en ont été les effets. Ils doivent en tirer les conclusions. L'Irak ne fait pas exception, la Syrie non plus. Les peuples de notre région ne toléreront plus d'intervention étrangère», a-t-il affirmé.