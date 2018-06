Le Rwanda négocie l’achat de systèmes de DCA russes

Le Rwanda mène des discussions avec la Russie pour l'achat de systèmes de défense antiaérienne, a annoncé ce dimanche le chef de la diplomatie russe à l'issue des négociations avec son homologue rwandais Louise Mushikiwabo.

«Notre coopération militaire et technique est en effet assez bonne. Les forces de sécurité, l'armée et les forces de l'ordre rwandaises sont équipées de nos hélicoptères, de véhicules Oural au service de l'armée et du service de sécurité, il y a toute une série d'armes d'infanterie et la livraison de systèmes de défense antiaérienne qui font objet de négociations», a indiqué Sergueï Lavrov, actuellement en visite au Rwanda.

Les deux pays ont récemment mis en place une commission intergouvernementale pour la coopération militaire et technique qui s'est pour la première fois réunie en automne dernier. Une nouvelle réunion est également prévue l'automne prochain.

Qui plus est, la Russie et le Rwanda se sont engagés à développer leur coopération en matière d'utilisation civile de l'atome.