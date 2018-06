La Russie a-t-elle l'intention de diviser l’UE? Poutine met les points sur les i

Dans une interview accordée à une chaîne de télévision autrichienne, le Président russe a clarifié la position de la Russie envers l'Union européenne.

«Nous n'avons pas pour but de diviser quelque chose ou quelqu'un au sein de l'UE. Au contraire, nous sommes intéressés par une Union européenne unie et prospère, car c'est notre partenaire économique et commercial le plus important», a déclaré le Président russe lors de l'interview, dont un extrait a été diffusé dans un programme.

L'interview complète de M. Poutine à la chaîne autrichienne sera ce diffusée lundi soir.

Le Président russe effectuera une visite officielle à Vienne le 5 juin.