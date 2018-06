La Russie, superpuissance, «tient un rôle important» en Syrie et en Ukraine, selon Vienne

La Russie jouant un rôle important en Syrie et dans l'est de l'Ukraine, l'Autriche espère qu'elle contribuera à y instaurer la paix et que, grâce à un dialogue plus intense, les relations entre l'Union européenne et Moscou s'amélioreront, a déclaré ce mardi le chancelier autrichien Sebastian Kurz.

Les chefs d'État russe et autrichien abordent la question épineuse des sanctions

«Nous avons eu aujourd'hui l'occasion d'aborder les problèmes internationaux et de constater qu'en tant que superpuissance, la Russie tient un rôle important en Syrie et dans l'est de l'Ukraine et assume de grandes responsabilités. Nous espérons que la Russie contribuera à faire en sorte que les gens voient enfin se matérialiser ce qu'ils attendent, la paix», a-t-il souligné à l'issue de négociations avec Vladimir Poutine.

Sebastian Kurz a exprimé l'espoir que grâce à un dialogue plus intense, il sera possible d'enregistrer des progrès dans les relations entre l'Union européenne et la Russie.

En visite à Vienne, Vladimir Poutine a eu des négociations avec Sebastian Kurz et le Président fédéral, Alexander van der Bellen.