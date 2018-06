Scandale X de Trump: qu’en pense Melania?

La femme du Président américain Melania Trump croit son mari, et non les déclarations de l'actrice porno Stormy Daniels (Stephanie Clifford de son véritable nom), qui prétend avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump, rapporte le magazine Hill, en citant l'ex-maire de New York et l'avocat de Donald Trump Rudolph Giuliani.

«Elle croit son mari et ne pense pas que cette histoire est vraie», a déclaré M.Giuliani au cours de la conférence d'affaires Globes en Israël.

«Je respecte les femmes, les belles femmes et les femmes avec des valeurs, mais je ne respecte pas une femme qui vend son corps pour une exploitation sexuelle. Dites-moi de quelle avilissement elle a souffert. Quiconque vend son corps pour de l'argent n'a pas une bonne réputation», a souligné l'ex-maire de New York.

En janvier dernier, The Washington Post a publié un article affirmant que Donald Trump avait trompé sa femme Melania avec l'actrice de films X Stormy Daniels. Le média a également annoncé qu'en 2016, à la veille de la présidentielle américaine, l'avocat du futur Président, Michael Cohen, lui avaient versé 130.000 dollars pour qu'elle garde le silence sur sa relation avec Donald Trump.

© AP Photo / Carolyn Kaster Ce que le test au détecteur de mensonges révèle de l’affaire de Trump et une actrice X

À la même époque, Stormy Daniels a brisé le silence sur des relations avec Donald Trump datant de 2006. À l'époque, le Président était déjà marié et son fils n'avait que trois mois, relate le journal InTouch Weekly.

L'actrice avait accordé une interview à ce sujet en 2011, mais ses révélations n'ont été rendues publiques que dernièrement.

D'après Stormy Daniels, ils se sont rencontrés en 2006. Leur relation a duré un an. L'actrice a décidé d'y mettre un terme après que Donald Trump a refusé de la faire jouer dans son émission The Apprentice.