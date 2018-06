La France ne signera pas la déclaration commune du G7, affirme Bloomberg

La France ne signera pas la déclaration commune du G7 tant que les différends avec les États-Unis, notamment au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien et l'accord de Paris sur le climat, n'auront pas été surmontés, a déclaré à Bloomberg un représentant du cabinet d'Emmanuel Macron.

Le Président français ne sera prêt à signer le document qu'en cas de progrès dans le domaine de l'accord sur le nucléaire iranien, l'accord de Paris sur le climat et les importantes taxes douanières introduites par Washington sur l'acier et l'aluminium importés de l'Union européenne, du Mexique et du Canada.

Toujours selon la même source, Emmanuel Macron estime que les autres membres du G7 — l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, — doivent faire front commun contre la décision de Donald Trump d'imposer des tarifs supplémentaires sur les importations d'acier et d'aluminium.

Deux jours avant le sommet du G7, le Président français est arrivé en visite au Canada dont il a notamment rencontré le Premier ministre, Justin Trudeau. Les deux interlocuteurs ont réitéré leur attachement à un «multilatéralisme fort» pour trouver la solution des principaux problèmes internationaux. Dans ce contexte, Justin Trudeau a donné aux journalistes un aperçu de ce qui attendait les dirigeants au sommet du G7

«Il y aura des conversations franches et parfois difficiles autour de la table du G7, particulièrement avec le président américain sur le commerce, les tarifs», a-t-il indiqué, cité par Radio Canada.

Le sommet du G7 se tiendra les 8 et 9 juin à La Malbaie et sera probablement centré sur le conflit commercial entre les États-Unis et leurs partenaires. Donald Trump participera au sommet avant de se rendre à Singapour pour une rencontre historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le 12 juin.