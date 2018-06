L’Arabie saoudite aurait exécuté quatre personnes pour liens avec l’Iran

La chaîne de télévision Al Arabiya a annoncé ce jeudi que l'Arabie saoudite avait exécuté quatre personnes accusées de liens avec l'Iran, rival régional de Riyad.

Les quatre «terroristes» ont été formés dans des camps d'entraînement en Iran et accusés d'avoir projeté d'assassiner des «personnalités importantes» du pays, a-t-elle indiqué.

Les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite se sont détériorées en raison des guerres en Syrie, en Irak et au Yémen et suite à la tragédie survenue à Mina en septembre 2015, lorsque plus de 6.000 personnes ont été tuées dans une bousculade lors d'un pèlerinage. Elles se sont aggravées davantage après l'exécution par Riyad, le 2 janvier 2016, du grand ayatollah chiite Nimr Baqr al-Nimr. Des manifestants iraniens en colère ont attaqué les missions diplomatiques saoudiennes à Téhéran et à Machhad. Riyad a riposté en rompant ses relations diplomatiques avec l'Iran.