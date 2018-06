Poutine a rappelé à Trump sa promesse non tenue

Le Président russe a rappelé à son homologue américain la promesse que ce dernier avait faite lors de sa campagne présidentielle.

© REUTERS / Jonathan Ernst 2 à 1? Macron semble remporter cette fois la bataille de poignée de main contre Trump

«L'une des promesses est d'améliorer les relations russo-américaines. J'espère qu'on y parviendra. En tout cas, nous y sommes prêts. La balle, je crois, est actuellement dans le camp américain», a souligné M. Poutine à la chaîne Vesti.

La Russie s'engage à normaliser les relations avec les États-Unis, y compris par le biais de rencontres entre les deux hommes, a-t-il indiqué.

«Cela veut dire que nous sommes prêts à développer, à approfondir et à normaliser les relations bilatérales avec les États-Unis. Les moyens pour y parvenir peuvent être différents, y compris des réunions en face-à-face», a-t-il poursuivi.

Le Président russe a également tenu à souligner que les relations entre les chefs d'États devaient être empreintes de respect et de courtoisie.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev Vladimir Poutine lève le voile sur les nouvelles armes russes

«Cela n'exclut toutefois pas de prendre les décisions que chacun juge approprié et nécessaire pour son propre pays», a-t-il expliqué.

Les chefs d'État américain et russe se sont déjà rencontrés deux fois. En juillet dernier, les Présidents ont eu des entretiens lors du sommet du G20 à Hambourg sur les problèmes des relations bilatérales et les crises syrienne et ukrainienne. En novembre 2017, MM.Poutine et Trump ont eu une courte conversation au sommet de l'APEC à Danang au Vietnam. Au cours de la réunion, ils ont approuvé une déclaration commune sur la Syrie. Après cela, les chefs d'État se sont parlés plusieurs fois par téléphone.