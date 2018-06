Munis d’une arme blanche, un Palestinien blesse grièvement une jeune Israélienne

À Afoula, un Palestinien a grièvement blessé une Israélienne de 18 ans, avant d’être arrêté, informe la police locale.

«La police a arrêté le suspect originaire de [la ville palestinienne de, ndlr] Jénine qui a porté des blessures graves à une Israélienne de 18 ans», a annoncé le porte-parole de la police Micky Rosenfeld.

© Sputnik . Ahmed Abed Des dizaines de Palestiniens blessés pas l’armée israélienne à Gaza

Le malfaiteur, qui se trouvait illégalement sur le sol israélien, a tenté de prendre la fuite. Toutefois, les forces de l’ordre ont réussi à l’interpeller, le blessant à la jambe.

Pour le moment, la police n’a toujours pas qualifié l’attaque d’attentat. Cette agression s’inscrit dans une série de plusieurs centaines d’autres que cette ville a connues au cours de ces deux dernières années et demie et qui ont fait plus de 50 victimes parmi les Israéliens et étrangers.