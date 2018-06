Des relations secrètes lieraient Israël et les Émirats arabes unis

Durant plus de deux décennies, Israël aurait eu des relations secrètes, mais extrêmement étroites avec les Émirats arabes unis, relations qui se seraient concentrées dans une grande mesure sur la collaboration dans le domaine des échanges en matière de renseignement et de la sécurité, a annoncé le 12 juin The New Yorker, cité par The Times of Israel.

Selon l'édition, ces relations auraient été lancées au milieu des années 1990, alors qu'Israël avait pour Premier ministre Yitzhak Rabin . Du côté des Émirats, l'initiative aurait été manifestée par le prince héritier Mohammed ben Zayed Al Nahyane. L'article affirme que les détails auraient été évoqués par les représentants des deux pays à Washington.

Israël a ouvert en 1996 des représentations commerciales à Oman et au Qatar, mais rien n'a jamais indiqué qu'il aurait pu avoir des relations étroites avec les Émirats arabes unis.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a souvent mis en avant les relations secrètes de Tel Aviv avec les pays arabes sunnites, ce qui, selon lui, s'explique dans une grande mesure par le fait que l'Iran est leur ennemi commun.