Le chanteur Robbie Williams réalise un «rêve d’enfant» au Mondial 2018 en Russie

Grandiose introduction musicale pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA en Russie: c'est l'icône mondiale de la pop Robbie Williams qui chantera jeudi, ce qui lui permettra de réaliser un «rêve d'enfant». Il sera rejoint devant sur la scène du stade Loujniki de Moscou par la soprano russe Aïda Garifullina. La cérémonie se déroulera également en présence du double champion du monde brésilien Ronaldo, mais rien n'est précisé sur le rôle qu'il doit jouer.

Aida Garifullina, née en 1987, chante à l'opéra de Vienne depuis 2015. Elle s'est produite en 2013 à l'inauguration des Universiades d'été à Kazan.

«Je n'aurais jamais imaginé participer à cette fête grandiose qu'est le championnat du monde de football dans mon pays natal», a-t-elle déclaré selon la BBC.

Robbie Williams a indiqué pour sa part, d'après le site de la FIFA, qu'il était heureux et impatient de retourner en Russie.

«J'ai connu beaucoup de choses durant ma carrière, mais participer à une cérémonie d'ouverture de Coupe du Monde de la FIFA devant un stade de 80.000 spectateurs et des millions de fans dans le monde entier, c'est un vrai rêve d'enfant», a-t-il noté.

La chanson qu'il interprètera n'est pas encore révélée. Toutefois, ce ne sera sans doute pas Party Like a Russian, pour laquelle il a été vivement critiqué l'année dernière en Russie.

Les trois stars se produiront quelques minutes avant le début du match entre la Russie et l'Arabie saoudite qui donnera le coup d'envoi du Mondial 2018. Le Comité d'organisation de la cérémonie a précisé que celle-ci ne durerait qu'une demi-heure et serait articulée autour de numéros musicaux.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.