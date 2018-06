Trump indique s'il fait confiance à Kim Jong-un

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump a caractérisé ses relations avec Kim Jong-un

Donald Trump a déclaré qu'il faisait confiance à Kim Jong-un en matière de dénucléarisation de la péninsule coréenne , tout en soulignant que son attitude pourrait changer.

«Je crois qu'il [Kim Jong-un, ndlr] veut le faire. Je le crois, et il me croit. Cependant, il est toujours possible que je revienne chez vous dans un an pour dire que je me suis trompé», a fait savoir le locataire de la Maison-Blanche dans un entretien accordé à la chaîne de télévision ABC suite à sa réunion avec le dirigeant nord-coréen à Singapour.

Il a également promis que les États-Unis suivraient de près le processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Ce mardi 12 juin, Donald Trump et Kim Jong-un ont échangé à Singapour une poignée de main historique, la première entre un Président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen. Les deux leaders ont ensuite signé une déclaration commune dans laquelle Kim Jong-un a réaffirmé son engagement envers une «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne».

Cependant, la formulation du document demeure très vague, notamment en termes de calendrier, et s'en remet à des négociations ultérieures pour sa mise en œuvre.