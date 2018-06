Plus de 8.500 munitions découvertes dans la province syrienne de Homs

Les militaires russes ont découvert et remis à l'armée syrienne plus de 8.500 munitions et des lance-roquettes dans la province de Homs, d'après le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

«Des informations obtenues par les services secrets syriens ont permis de découvrir une cache de munitions dans la partie est d'Umm Sharshuh. Nous avons confisqué une missile antichar, 52 lance-roquettes antichars portatifs et plus de 8.500 munitions de différents types que nous avons remis à l'armée syrienne», a indiqué Alexeï Tsygankov, chef du centre.

© Sputnik . Michael Alaeddin Des dépôts de munitions de l’Otan découverts à Homs

Ces dernières 24 heures, les observateurs ont enregistré plusieurs violations du régime de cessez-le-feu dans les provinces d'Alep, de Deir ez-Zor, de Lattaquié et de Deraa.

Les démineurs formés par les spécialistes russes ont examiné 20 bâtiments à Douma, dans la Ghouta orientale, et ont neutralisé trois mines, quatre obus et 17 bombes artisanales. Lors des travaux de déminage, 35 mines et 21 bombes artisanales ont été découvertes et désamorcées dans la partie est de la ville de Kafer Laha.