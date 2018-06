À Alger, une course pour soutenir une joggeuse agressée en plein ramadan (vidéo)

Quelque 300 personnes ont couru samedi dernier à Alger sur une distance de cinq kilomètres pour manifester leur solidarité avec Ryma, une jeune Algérienne agressée il y a quelques jours dans la rue alors qu'elle faisait son jogging en ce mois du ramadan, à une heure de la rupture du jeûne.

Les participants à ce jogging, pour la plupart des femmes, mais également des hommes, se sont rassemblés sur la promenade des Sablettes, sur la façade maritime d'Alger. Ils ont couru pour défendre le droit des femmes à une activité sportive en plein air et surtout, leur droit d'occuper librement l'espace public sans aucune crainte.

Aujourd’hui à Alger, une course a été organisée en solidarité avec la jeune Ryma agressée il y a quelques jours alors qu’elle faisait un footing #Alger #Algerie pic.twitter.com/Q72HcHXBai — Zahra Rahmouni (@ZahraaRhm) 9 июня 2018 г.​

Certaines participantes sont venues accompagnées de leurs enfants, parfois des nouveaux nés qui ont pris part à cette course dans… leurs poussettes.

L'agression de Ryma a ému également ailleurs qu'à Alger et même au-delà des frontières algériennes. Ainsi, des femmes ont couru dans une autre grande ville d'Algérie, Constantine, et dans un autre pays, au Canada, selon AJ+. Des messages de participants et de ceux qui ont suivi la course sans y participer ont inondé les réseaux sociaux.

La semaine dernière, une heure avant la rupture du jeûne du ramadan, une jeune Algérienne, Ryma, a été agressée dans la rue par un homme qui l'a frappée et lui a lancé que sa place était à la cuisine à cette heure-ci.

Qui plus est, les gendarmes auxquels elle a adressé une plainte l'ont culpabilisée et lui ont demandé pourquoi elle était sortie à une heure pareille.