Les systèmes de défense antiaérienne russes en Turquie, meilleur bouclier pour l’Iran?

Les liens de plus en plus étroits entre Moscou et Ankara, notamment dans le domaine de la défense, pourraient constituer un obstacle concret à l’extension de l’hégémonie de l’Occident au Proche-Orient et à une éventuelle frappe des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, selon un expert militaire turc qui s’est confié à Sputnik.