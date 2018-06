Le Terminator-3 serait redoutable pour les «armes les plus meurtrières» des USA

Le véhicule blindé de soutien de chars Terminator-3 développé actuellement en Russie sera capable d’abattre les drones qui sont «l’arme la plus meurtrière des États-Unis», selon The National Interest.

La troisième génération de véhicule de soutien de chars (BMPT) Terminator sera capable de détruire des cibles de tout type, à savoir dans les airs et au sol, ainsi que la force vive et des cibles matérielles, a détaillé The National Interest.

© Sputnik . Ramil Sidikov Le constructeur du Terminator russe révèle de nouvelles caractéristiques techniques

Selon le média, le blindé sera équipé de projectiles «sol-air» à trajectoire ajustable capables d'éclater en plein vol et qui lui permettraient notamment d'abattre des drones

Mais de l'avis de l'auteur, la transformation du Terminator-3 en une plate-forme de lutte contre les drones pose plusieurs questions étant donné que le véhicule sera équipé de canons, de lance-grenades, de mitrailleuses, de missiles antichars et d'armes antinavires.

«Où seront placés les projectiles anti-drones si le châssis est déjà rempli de neuf armes différentes? Où sera installé le radar? S'il n'y a pas de radar, ne ciblera-t-il que de petits drones en ligne de vue directe? », s'interroge l'expert de The National Interest.

Selon lui, le Terminator-3 sera un véhicule «fortement blindé» et efficace dans les conditions du combat urbain pour lutter contre l'infanterie et les cibles légèrement blindées. La troisième génération de BMPT-72 aura une plus grande résilience, mais demandera en contrepartie de plus grands frais d'entretien.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky La Russie songe à son nouveau véhicule blindé de soutien de chars Terminator-3

Le groupe Rostekh avait précédemment annoncé à Sputnik que l'entreprise Ouralvagonzavod mettait au point le véhicule blindé de soutien de chars de troisième génération Terminator-3. Le futur engin aura des caractéristiques tactiques et techniques améliorées et un châssis modernisé. Il sera capable de détruire des cibles de tout type.

Selon le directeur du volet Armements du groupe Rostekh Sergueï Abramov, le BMPT Terminator-2 qui équipe déjà l'armée russe est «très réussi», mais peut être perfectionné davantage dans l'avenir.