«Eclipse solaire»: le tabloïde UK The Sun vole des photos pour mieux salir la Russie

Alors que le Mondial vient de commencer et que les voix de supporters enthousiastes d’être en Russie se font entendre de partout, le tabloïde britannique The Sun a publié un article sur «le désespoir de la vie» dans ce pays. Pour l’illustrer, il n’a rien trouvé de mieux que de voler des clichés d’un photographe russe et d’en déformer le contexte.

Le photographe russe Dmitri Markov a accusé The Sun, tabloïde britannique, d'avoir utilisé certaines de ses photos sans son autorisation pour illustrer un article dénigrant le peuple russe.

D'après l'auteur des clichés, le journal a volé ses photos tirées du livre intitulé #Chernovik (le Brouillon) qui est une chronique du travail en Russie d'organisations caritatives, de cliniques spécialisées dans le traitement des maladies infectieuses et de groupes de soutien aux toxicomanes. Le tabloïde a donc eu recours à ces clichés pour illustrer l'article «le désespoir de la vie des marginaux en Russie», paru dans la rubrique Coupe du Monde 2018.

«Ah, des ***!

Ils m'ont écrit qu'ils voulaient publier certaines de mes photos et parler de mon livre. Je ne leur ai pas donné d'autorisation, je leur ai juste dit que j'étais d'accord pour en discuter. Ils sont ensuite disparus et aujourd'hui ces bêtises font surface», a écrit le photographe sur sa page Facebook.

Selon l'auteur des clichés, il a demandé une fois que l'article soit retiré, The Sun l'a alors modifié et lui a proposé de l'argent.

L'article n'est pour l'heure plus accessible sur le site du tabloïde.

«J'ai toujours envie de m'essayer en tant qu'éditeur», ironise Dmitri Markov qui ne sait pas d'ailleurs comment régler cette situation.

Auparavant, plusieurs médias britanniques ont également publié des articles cinglants sur les horreurs présumées qui pourraient attendre ceux qui se rendraient en Russie pour la Coupe du Monde. The Daily Star a, par exemple, écrit un article dans lequel on apprend que la mafia russe serait en mesure d'employer des prostituées pour séduire les fans britanniques et The Guardian a fait un article présentant les «côtés les plus sombres» du pays accueillant la Coupe du Monde, allant des hooligans jusqu'aux stades mal construits.