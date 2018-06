Philippe de Villiers, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

C'est la dernière rumeur! On dit Philippe de Villiers proche d'Emmanuel Macron. Bruno Roger-Petit, porte-parole de l'Élysée, un peu embarrassé, commentait à l'occasion de la visite de ce dernier en Vendée: «il y a le partage d'une certaine idée de la grandeur de la France […] Pour le reste, sur quantité de sujets, notamment les sujets de société, il y a tout un tas de divergences qui sont aisément constatables.»

Amitié avec le Président de la République, magistère sur une partie de la droite, Philippe de Villiers est pourtant retiré de la vie politique. Nous sommes allés à sa rencontre, en Vendée, où il partage son existence entre l'écriture et le Puy-du-Fou, pour évoquer justement son œuvre et rêve d'enfance. Nous avons voulu en savoir plus sur ses idéaux, mais aussi sa rencontre avec Soljenitsyne et ses impressions sur la Russie de Vladimir Poutine.