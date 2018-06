À la tête de l’UE, Vienne promouvra le dialogue avec Moscou

Lors de sa présidence de l'Union européenne, Vienne envisage de travailler sur le développement des relations avec Moscou lit-on dans le programme de la présidence autrichienne, qui commence le 1er juillet, présenté à Bruxelles.

«Comme la Russie joue un rôle clé dans la stabilité et la sécurité en Europe et dans le monde, la tâche de l' Autriche consistera à continuer de développer les relations entre l'UE et la Russie fondées sur les cinq principes déjà formulés ainsi que la consolidation du dialogue entre la Russie et l'UE», indique le document.

Une rencontre des ministres des Affaires étrangères des États du partenariat oriental est également prévue lors de la présidence autrichienne. La crise ukrainienne sera au centre des pourparlers.

Le partenariat oriental est une politique de voisinage de l'Union européenne visant à conclure des accords avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine et la Biélorussie, inauguré à Prague le 7 mai 2009.