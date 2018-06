Cet ingénieux moyen israélien pour repérer les attaques lancées depuis la bande de Gaza

Face à la vague d'attaques aux ballons et cerfs-volants incendiaires depuis la bande de Gaza, Israël a déployé un système qui permet de repérer ces engins, de les suivre dans le ciel et de dépêcher des pompiers sur les lieux présumés d'atterrissage afin d'éteindre rapidement les incendies et de limiter ainsi les dégâts, selon la chaîne Hadashot TV.

Sky Spotter, tel est le nom de ce système qui permet de détecter les engins incendiaires afin de pouvoir les faire intercepter par des drones et d'avertir à temps les pompiers.

Le système, conçu par l'entreprise de technologie de défense israélienne Rafael Advanced Defense Systems, est entré en service le long de la frontière de la bande de Gaza il y a plusieurs jours, a annoncé la chaîne d'information Hadashot TV.

© AP Photo / Dan Balilty Israël attaque 25 cibles à Gaza en riposte à 45 tirs de roquette

Développé à l'origine pour lutter contre les petits drones, cet «observateur du ciel» peut repérer les ballons ou les cerfs-volants et prévoir leurs trajectoires, ainsi que l'endroit où ils pourraient atterrir. Les opérateurs avertissent alors les pompiers qui partent sur-le-champ rejoindre les lieux d'atterrissage prévus pour éteindre les incendies. En outre, Sky Spotter peut aider à guider des drones afin qu'ils heurtent les cerfs-volants ou les ballons et les fassent tomber.

En plus de Sky Spotter, les spécialistes testent actuellement un système laser pouvant être utilisé pour abattre les engins incendiaires en vol. Ils se penchent également sur la mise au point d'une installation qui luttera contre des mini-drones chargés d'une bombe au moyen de bandes d'aluminium qui bloqueront les pales du rotor et feront s'écraser le mini-drone.

© REUTERS / Amir Cohen L’armée israélienne riposte violemment aux cerfs-volants lancés depuis Gaza

Israël dit être régulièrement ciblé par des tirs de roquettes et des ballons incendiaires de combattants et partisans de groupes tels que le Hamas ou le Jihad islamique palestinien*. Depuis fin mars, plus de 300 incendies ont dévasté plusieurs milliers d'hectares de champs et de broussailles, selon les pompiers israéliens.

La tension est montée d'un cran à la frontière entre Israël et la bande de Gaza depuis les manifestations de la dénommée Marche du retour. Plus de 130 Palestiniens ont trouvé la mort dans la confrontation avec les militaires israéliens, alors que près de 4.000 manifestants ont été blessés.

*Organisation terroriste interdite en Russie