L'armée syrienne frappe des terroristes dans la région de Deraa

L'artillerie syrienne a porté des frappes sur les positions de terroristes du Front al-Nosra * dans la zone de Lajat dans l'est du gouvernorat de Deraa, rapporte samedi l'agence SANA.

Selon l'agence syrienne, les forces gouvernementales ont combattu les radicaux sur l'axe reliant les villages de Chomra, Medwara et Ala'li. Le nombre des terroristes éliminés dans l'opération n'est pas pour le moment communiqué.

Plus tôt dans la journée, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a annoncé que plus d'un millier de terroristes du Front al-Nosra* avaient attaqué les positions de la 9e division blindée de l'armée syrienne dans les localités de Dama et de Deir-Dama dans la zone de désescalade sud, faisant cinq morts et une vingtaine de blessés.

Les troupes gouvernementales et les combattants de l'Armée syrienne libre ont réussi à arrêter la progression de l'ennemi dans certaines directions et mènent actuellement des combats à Dama et Deir-Dama.

*Organisation terroriste interdite en Russie