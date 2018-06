Assistance militaire de Pékin au Cambodge: «rien à voir avec les prochaines législatives»

La Chine n'utilise jamais son assistance militaire pour influer sur les résultats des élections dans un pays ou un autre, a indiqué dans un entretien accordé à Sputnik Shen Shishun, directeur du Centre d'étude du Pacifique sud à l'Institut chinois des problèmes internationaux.

«Selon les médias occidentaux, la Chine aide le Cambodge en matière d'économie, de transport, d'éducation et de culture rien que pour soutenir le pouvoir de Hun Sen. N'est-ce pas une absurdité pure et simple? Le Cambodge est un ami et camarade de la Chine en Asie du Sud-Est. La Chine aide toujours ses amis dans les domaines les plus variés. Pour nous, c'est tout à fait naturel. La Chine est invariablement attachée au principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États», a souligné l'interlocuteur de l'agence.

Selon ce dernier, si l'Occident estime que le soutien militaire de la Chine n'est qu'une tentative pour s'ingérer dans les élections au Cambodge, ce n'est que son point de vue.

«Il [ce soutien militaire, ndlr] n'a rien à voir avec les prochaines législatives au Cambodge», a résumé le politologue, ajoutant que l'assistance accordée par Pékin n'était assortie d'aucunes conditions politiques.

La Chine figure parmi les plus gros donateurs d'assistance militaire accordée au Cambodge, ainsi que parmi ses plus importants investisseurs étrangers. Plus de 30% de tous les investissements enregistrés et plus de 36% de l'assistance gratuite accordée au Cambodge reviennent à la Chine.

Le Premier ministre cambodgien, Hun Sen, a toutes les chances de l'emporter à nouveau aux élections du 29 juillet.