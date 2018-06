Moscou: Londres a soudoyé des membres de l'OIAС

Le Royaume-Uni et ses partenaires ont soudoyé certains membres de l' OIAC avant le vote portant sur l'élargissement du mandat de l'organisation, a déclaré jeudi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova

Selon elle, Londres et ses alliés ont eu recours à des «manipulations politiques» ainsi qu'à du chantage pur et simple en vue de faire adopter une «décision odieuse».

«Nous considérons cette décision comme illégitime. Force est de constater que la conférence des pays membres a dépassé le cadre de son mandat lors de son adoption», a souligné Mme Zakharova.