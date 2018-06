Nouvelle victoire de l'armée syrienne dans la zone de Deraa

Les unités de l'armée syrienne ont chassé les radicaux de la ville d'Al-Hirak et continuent de progresser dans le sud-ouest de la Syrie, selon une source militaire contactée par Sputnik.

Les forces gouvernementales ont libéré la ville d'Al-Hirak ainsi que plusieurs localités dans la province de Deraa , dans le sud-ouest de la Syrie, a déclaré à Sputnik une source au sein de l'armée syrienne.

«L'armée poursuit ses opérations dans le nord-est du gouvernorat de Deraa et avance rapidement. Les militaires ont repris le contrôle de la ville d'Al-Hirak et des localités d'al-Surah, Tell-Hamd et Sadd Abta», a fait savoir l'interlocuteur de l'agence.

Dans le sud de la Syrie, les troupes syriennes mènent des opérations contre les combattants du groupe terroriste Front al-Nosra * qui soumettent les quartiers résidentiels de Deraa et Soueïda à des tirs quotidiens.

La semaine dernière, plus d'un millier de terroristes du Front al-Nosra* avaient attaqué les positions de la 9e division blindée de l'armée syrienne dans la zone de désescalade sud, faisant cinq morts et une vingtaine de blessés. Les troupes gouvernementales épaulées par les combattants de l'Armée syrienne libre ont réussi à arrêter la progression de l'ennemi.

*Organisation terroriste interdite en Russie