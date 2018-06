Le signal du début d’une guerre nucléaire aurait été intercepté aux USA

Des radioamateurs ont intercepté l’ordre du commandement US de lancer des missiles thermonucléaires. Des bombardiers stratégiques ont décollé des bases aériennes de la côte de l’Atlantique et du Pacifique et se sont précipités pour échapper à l'attaque nucléaire d'un ennemi. Il s’est avéré que c’était un entrainement, relate le média The Drive.

Des radioamateurs auraient intercepté le signal du début de la guerre nucléaire aux USA, comme le relate The Drive.

Dans la nuit du 27 juin, les forces nucléaires américaines ont organisé un exercice militaire sur un éventuel déclenchement d'une guerre nucléaire.

Des bombardiers stratégiques B-52 Stratofortress et B-2 Spirit ont notamment décollé des bases aériennes de la côte de l'Atlantique et du Pacifique des États-Unis et s'en sont éloignés afin d'échapper à l'attaque nucléaire d'un ennemi.USAF B-2A's TIGER11 & 12 departed Whiteman AFB — Global Power mission

Present position is over the Atlantic FL270 pic.twitter.com/nxEHZzojlS — Aircraft Spots (@AircraftSpots) 27 июня 2018 г.

​

Dans le même temps, des postes de commandement aérien ont également quitté la terre ferme, dont un avion destiné à l'évacuation d'urgence des plus hauts dirigeants du pays.

USAF B-52H DOOM61 departed Barksdale at approx 0100z — Global Power mission.

Present position over the East Pacific FL280 pic.twitter.com/TDjocTkV16 — Aircraft Spots (@AircraftSpots) 27 июня 2018 г.

​

© Sputnik . Sergey Malgavko Un général américain évoque les projets US de lutte contre les S-400 russes

Outre la trajectoire, les radioamateurs sont parvenus à intercepter les conversations des pilotes des B-52 avec le commandement. La conversation s'est déroulée sans codage. L'équipage du bombardier avec l'indicatif d'appel Doom 61 a reçu deux fois depuis le sol un code composé de chiffres et de lettres. Pour éviter les erreurs lors de la réception, les lettres ont été dénotées par les mots: A — Alfa, C — Charlie, F — Foxtrot, etc. Il est possible de l'écouter ici

C'était un rapport d'action d'urgence (EAM), précise The Drive, poursuivant que c'est un ordre codé destiné aux forces nucléaires américaines pour commencer à mettre en œuvre un scénario d'une frappe globale ou limitée.

Après avoir reçu un tel ordre dans les conditions d'une guerre réelle, le B-52 lance contre les cibles 20 missiles de croisière AGM-86B avec des ogives thermonucléaires.

«S'il est dit à l'équipage du bombardier portant des armes nucléaires: "Ce n'est pas un entraînement", tout est alors simple et cruel, le commutateur ouvre les portes de la soute, appuie sur le bouton et lance un missile», précis le média.

The Drive n'exclut pas que Washington pourrait vouloir montrer à l'aide des exercices en question sa puissance et la capacité de ses bombardiers à larguer des ogives thermonucléaires n'importe où.