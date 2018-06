Le QG du G5 Sahel dans le centre du Mali a été attaqué, selon des sources de l’Onu

Le quartier général de la force régionale G5 Sahel dans le centre du Mali a été victime ce vendredi d'une attaque de la part d'assaillants inconnus, ont communiqué à Reuters des sources locales et celles de la mission de la paix des Nations unies.

La force militaire africaine est composée de militaires du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et de la Mauritanie. Elle a été mise en place en 2017 sous les auspices de la France, dans le but de lutter contre le terrorisme dans cette région, en plus des forces françaises et américaines déployées dans cet espace géographique dans le même but.