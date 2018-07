Israël a transféré des chars et de l’artillerie à la frontière syrienne

L'armée israélienne a déployé des unités blindées et d'artillerie supplémentaires sur sa frontière nord suite à la reprise des opérations militaires sur le territoire syrien, a annoncé un communiqué du service de presse de l'armée.

Les militaires indiquent que le groupe dans le Golan a été renforcé pour des raisons de sécurité et que la politique de non-ingérence dans la situation en Syrie reste sans changement.

«Les unités ont été déployées aujourd'hui (dimanche, ndlr) matin dans le cadre des mesures visant à maintenir l'aptitude opérationnelle de l'armée sur fond des événements dans la partie syrienne du plateau du Golan», précise le communiqué de l'armée.

Le communiqué fait savoir que l'armée n'a pas l'intention de s'ingérer dans les événements en Syrie, dont le sud est en proie à des combats entre les forces gouvernementales et l'opposition. L'armée exige cependant que la Syrie respecte les accords de désengagement de 1974 prévoyant la mise en place dans le Golan d'une zone démilitarisée et la présence des Casques bleus de l'Onu.

Israël ne veut que des troupes pro-gouvernementales près de sa frontière avec la Syrie

Les militaires ont promis de réagir rigoureusement à toute atteinte à la souveraineté d'Israël ou menace sur ses habitants.

Le 18 juin, les troupes syriennes ont lancé une opération dans les régions méridionales de Syrie en vue d'y rétablir leur contrôle jusqu'à la frontière avec la Jordanie. Les militaires syriens et les détachements des Forces de défense nationale luttent contre les formations radicales dans les régions frontalières de Jordanie.

Les forces gouvernementales ont déjà réussi à reprendre le contrôle des villes de Da'el et d'al-Hirak et d'une hauteur stratégique à côté d'une autoroute qui relie les parties occidentale et orientale du gouvernorat de Deraa.