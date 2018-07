Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte: ces pays qui ont leur avis sur l’accueil des réfugiés

Quatre pays à majorité musulmane, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, ont rejeté l'idée approuvée lors d'un récent sommet européen et visant à créer des centres d'accueil pour migrants sur leur territoire. Selon eux, si les gens en Afrique et au Moyen-Orient avaient des emplois et de la nourriture, ils ne quitteraient pas leur pays.