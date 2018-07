Les exercices communs avec les USA donnent à Kiev «l’illusion d’une certaine permissivité»

Les exercices américano-ukrainiens en mer Noire, Sea Breeze 2018, détériorent la situation politique et militaire dans la région et enveniment le climat de la prochaine rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, tout en laissant croire à Kiev que pratiquement tout lui est permis, a déclaré le sénateur russe Frants Klintsevitch.

Les nouveaux exercices américano-ukrainiens de la série Sea Breeze, en mer Noire, aggravent la situation dans la région et sont loin de contribuer à faire régner une atmosphère positive à la veille du sommet de Vladimir Poutine et Donald Trump à Helsinki, a affirmé Frants Klintsevitch, membre de la commission de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe).

«L'attitude de la Russie envers ces exercices ne peut être que très négative […] Il est évident que les manœuvres nuisent à la situation politique et militaire dans la région en poussant Kiev à des actions irréfléchies et en créant chez lui l'illusion d'une certaine permissivité», a-t-il déclaré, cité par son service de presse.

Il a également exprimé son point de vue sur l'éventuelle menace de ces manœuvres

«Non, elles ne présentent aucun danger pour nous: tout est suivi de près en ligne et, si nécessaire, une réaction appropriée viendra instantanément», a noté Frants Klintsevitch.

Les manœuvres Sea Breeze se déroulent annuellement depuis 1997 en vertu d'un mémorandum de compréhension mutuelle et de coopération entre les ministères de la Défense d'Ukraine et des États-Unis. Elles ont d'habitude lieu en mer Noire et sur des polygones dans le sud de l'Ukraine.